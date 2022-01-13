«Ливерпуль» — «Арсенал»: фрибет 1000 рублей к матчу Кубка лиги
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13 января пройдёт матч 1/2 финала Кубка лиги между «Ливерпулем» и «Арсеналом». Начало — в 22:45 мск. Ты можешь получить фрибет 1000 рублей от БК Фонбет и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК Фонбет.
2. Скачай приложение Фонбет и пополни счёт на сумму от 1000 рублей.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении Фонбет сразу после установки.
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