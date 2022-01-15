«Ман Сити» — «Челси»: смотреть онлайн, прямая трансляция, где покажут матч АПЛ

15 января состоится матч 22-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси». Начало игры — в 15:30 мск. В прямом эфире можно будет посмотреть трансляцию встречи на «Okko Спорт».

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Ранее эксперты дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. В случае успеха выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 1720 рублей. Заключить пари на победу «Челси» предлагают с коэффициентом 5.55. Ставки на ничью принимаются за 4.15.



Аналитики также считают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.



Вероятность пенальти оценена в 2.70, а красной карточки — в 5.00.

Прогноз Александра Мостового на матч «Манчестер Сити» — «Челси».



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