«Норвич» — «Эвертон»: ставка Артура Петросьяна на матч английской Премьер-лиги

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 22-го тура АПЛ «Норвич» – «Эвертон».
Ставка: «Эвертон» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.71.
«У «Норвича» шесть поражений подряд в АПЛ. По забитым мячам «канарейки» — последняя команда лиги с большим отрывом. Они поражали ворота соперников всего восемь раз в 20 матчах, а у ближайшего преследователя — «Бёрнли» — 16 голов в 17 матчах.
Почему «МЮ» разочарует болельщиков в матче с «Астон Виллой»?
«Эвертон» — фаворит. Но это не означает, что «ирискам» будет очень уж легко. В родных стенах «Норвич» всегда бьётся и редко сдаётся без борьбы. А учитывая то, что у команды Бенитеса немало проблем в созидательных действиях, можно предположить, что большого количества опасных моментов мы не увидим.
И всё же гости должны здесь быть ближе к победе – у них более организованная игра без мяча, лучше работающие фланги и лучше обстоят дела с завершением атак».
Ещё один прогноз на матч «Норвич» — «Эвертон».
Рангник: не могу сказать, что АПЛ меня удивила.
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