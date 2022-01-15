«Бетис» — «Севилья»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Бетис» – «Севилья».
Ставка: «Севилья» пройдёт в следующий раунд за 1.98.
Матч Кубка Испании. Команды идут на втором и третьем местах в чемпионате Испании. Может показаться, что они примерно равны по классу. Но мне кажется, «Севилья» значительно сильнее.
Эксперты оценили шансы «Зенита» пройти «Бетис» в Лиге Европы.
Хотя и «Бетис» составлен из сильных, уже опытных футболистов. Но этот клуб забрался слишком высоко. Думаю, он закончит сезон вне зоны Лиги чемпионов.
А вот «Севилья» своего не упустит и закончит Примеру на второй строчке. Кроме того, и в Кубке продвинется довольно далеко. Это команда сложившаяся. Она умеет играть кубковые матчи с запасом.
Я вижу явным фаворитом именно «Севилью». К моему удивлению, букмекеры считают иначе. На мой взгляд, этим нужно пользоваться, брать проход «Севильи». Хотя я считаю, что гости победят в основное время. Но и проход с таким большим коэффициентом – отличный вариант».
Ещё один прогноз на матч «Бетис» — «Севилья».
Ставка на матч «Венеция» — «Эмполи» с коэффициентом 3.65.
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