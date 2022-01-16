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«Вест Хэм» – «Лидс»: ставка Артура Петросьяна на матч 22-го тура чемпионата Англии

«Вест Хэм» – «Лидс»: ставка Артура Петросьяна на матч 22-го тура чемпионата Англии
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Вест Хэм Юнайтед» – «Лидс Юнайтед».

Ставка: победа «Вест Хэма» за 1.69.

«Прямо сейчас это две команды разного уровня. Прошлогодний «Лидс» наверняка дал бы бой «молотобойцам», но в этом сезоне у йоркширцев слишком много проблем, чтобы представлять реальную угрозу.

«Вест Хэм» лучше во всех компонентах игры – и с мячом, и без мяча, и при стандартах, и в прессинге, и в физическом состоянии. У «Лидса» же ко всему прочему ещё и немало потерь основных игроков, равноценной замены которым просто нет.

Думаю, лондонцы должны здесь брать верх примерно так же, как они сделали это несколько дней назад в матче на Кубок».

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