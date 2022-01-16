«Вест Хэм» – «Лидс»: ставка Артура Петросьяна на матч 22-го тура чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Вест Хэм Юнайтед» – «Лидс Юнайтед».
Ставка: победа «Вест Хэма» за 1.69.
«Прямо сейчас это две команды разного уровня. Прошлогодний «Лидс» наверняка дал бы бой «молотобойцам», но в этом сезоне у йоркширцев слишком много проблем, чтобы представлять реальную угрозу.
«Вест Хэм» лучше во всех компонентах игры – и с мячом, и без мяча, и при стандартах, и в прессинге, и в физическом состоянии. У «Лидса» же ко всему прочему ещё и немало потерь основных игроков, равноценной замены которым просто нет.
Думаю, лондонцы должны здесь брать верх примерно так же, как они сделали это несколько дней назад в матче на Кубок».
Кристиан Эриксен рассчитывает продолжить карьеру в АПЛ.
Где смотреть матч «Ливерпуль» — «Брентфорд»?
- 16 января 2022
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 15 января 2022
-
21:00
-
20:15
-
19:30
-
18:45
-
18:00
-
17:15
-
16:30
-
15:45
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:15
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 14 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 13 января 2022
-
19:00