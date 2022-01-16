«Аталанта» — «Интер»: ставка Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Аталанта» – «Интер».

Ставка: тотал больше трёх мячей за 1.99.

«В центральном матче 22-го тура Серии А сойдутся «Аталанта» и «Интер». Очень интересная вывеска. На 100% говорить здесь о фаворите – тяжело.

Где смотреть матч «Аталанта» — «Интер»?

«Аталанта» всё-таки пробует вклиниться в чемпионскую гонку. Сейчас она уже вплотную подобралась к третьему месту – отставание от «Наполи» составляет всего два очка. Хотя «Интер» и «Милан» ещё имеют сильный отрыв от бергамасков.



«Аталанта» не изменяет своим принципам. Она всё ещё играет ярко, много забивает. Хотя и не без проблем в защите у подопечных Гасперини. Уж слишком часто они позволяют соперникам себе забить. В пример можно привести даже последний матч с «Удинезе», где «Аталанта» «настреляла» шесть мячей, но всё равно пропустила два.



«Интер» тоже сейчас находится в уже немного привычной роли. Он лидирует в чемпионате и выигрывает почти в каждом туре. Сейчас отрыв команды Индзаги от «Милана» минимальный – один балл. Однако подопечные Пиоли имеют на одну игру больше. Так что, формально, разрыв между ними составляет четыре балла. Однако для этого «Интеру» всё-таки надо только побеждать.



«Интер» может сыграть и ярко, и прагматично. В целом, с таким набором футболистов, как у этих двух команд, грех не играть в атакующий футбол. Не думаю, что в очной встрече они сыграют закрыто. Так что я попробую тут угадать количество забитых мячей. Предложу поставить на тотал больше трёх».

Ставка на матч «Аталанта» — «Интер» с коэффициентом 2.30.

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