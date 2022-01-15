«Аталанта» — «Интер». Алексей Миранчук не хочет уходить

16 января состоится матч 22-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Интер». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Успех бергамасков оценён экспертами в 3.15. Ставки на ничью принимаются за 3.88.

Где смотреть матч «Аталанта» — «Интер»?

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Аталанта» — «Интер» 16 января 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Аталанта» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.

Анализ и прогноз матча 22-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Интер» (16.01.2022)

Мир встревожен проблемой коронавируса. Из-за нового штамма многие страны закрыли границы. К счастью, футбол пока не подвергся серьёзным ограничениям. 22-й тур чемпионата Италии стартует 15 декабря, а на следующий день состоятся четыре встречи. В одной из них на стадионе «Атлети Адзурри» сразятся «Аталанта» и «Интер». Вывеска что надо!

Плотный график игр негативно сказался на «Аталанте». Долгое время она держала марку, даже добыла шесть побед подряд в Серии А. Однако в предпоследних двух турах начала сказываться усталость. Немудрено, ведь держать высокий темп постоянно — непросто. Сначала уступила «Роме» (1:4), а затем сыграла вничью с борющейся за выживание «Дженоа» (0:0).



Небольшой новогодний перерыв и перенос противостояния с «Торино» пошли бергамаскам на пользу. Реанимировались, разгромив «Удинезе» (6:2). Солидный вклад в успех внёс дуэт Малиновского и Миранчука. Они записали на свой счёт четыре голевых действия на двоих. Причём россиянин появился на поле только на 74-й минуте! Быстро влился и сделал две результативные передачи.



Вдохновившись успехом футболиста, Джан Пьеро Гасперини решил дать ему ещё одну возможность в 1/8 финала Кубка Италии с «Венецией» (2:0). И, как оказалось, не зря. Россиянин создал множество моментов для взятия ворот. Голевыми действиями сам не отметился, но выступил очень здорово. Хотя пока вопрос с его трансфером в другой клуб остаётся открытым.

«Богиня» всегда славилась атакующим футболом. За 20 туров чемпионата Италии наклепала 44 мяча, а в минувшем розыгрыше вообще превзошла всех конкурентов, забив 90. Однако бороться за титул ей не позволяет ненадёжная оборона. Бергамаски даже не вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а в Серии А располагаются только на четвёртой строчке.



К «Интеру» нет никаких претензий. Он быстро адаптировался к указке Симоне Индзаги, набрал ход и совсем недавно одержал победу в финале Суперкубка Италии над «Ювентусом» (2:1 ДВ). Всю игру доминировал и заслужил право праздновать успех. Решающий гол на 121-й минуте забил Алексис Санчес, установив рекорд самого позднего гола в истории турнира.

Алексей Миранчук близок к переходу из «Аталанты» в «Дженоа».

В чемпионате Италии «нерадзурри» лидируют с 49 очками. Впрочем, догоняющий «Милан» с 48 баллами в активе не даёт возможности расслабиться. Переживать пока не о чем, добываемые восьмой тур кряду победы обнадёживают. Беспроигрышная серия тоже впечатляет, составляет 12 матчей. Вероятно, продолжит расти.



О результативности миланской команды тоже не стоит забывать, забила 51 гол в Серии А (больше всех в первенстве) и пропустила не так много — 16. Особой похвалы заслуживает Лаутаро Мартинес, на счету которого 11 мячей и две голевые передачи за 18 игр. Думается, аргентинца ждёт большое будущее.



Лишь в Лиге чемпионов «интеристы» не добились безупречности. В то время Симоне Индзаги только привыкал к механизмам взаимодействия с подопечными, а потому в плей-офф попал со второй строчки. Весной запланирована встреча в 1/8 финала с английским «Ливерпулем». Судя по результатам — подготовка идёт полным ходом.



К грядущему противостоянию «нерадзурри» подходят в роли фаворита. Они успешны во всех соревнованиях и непринуждённо движутся к очередному титулу. Один уже забрали — это Суперкубок Италии. Впрочем, недооценивать бергамасков тоже нельзя, они уверенно разгромили «Специю» в последнем туре чемпионата Италии. Даже Алексей Миранчук заиграл!

Может, и в битве с «Интером» удостоится шанса. Лучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит тотал больше 2.5 мяча за 1.66. Оба коллектива хороши, демонстрируют потрясающую результативность и играют в открытый футбол. Предыдущая очная встреча завершилась результативной ничьей (2:2). В этот раз может быть что-то похожее.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Интер» 16 января 2022 года

Симоне Индзаги преобразил «Интер». В восьми последних турах чемпионата Италии его подопечные чувствовали только вкус побед. При этом в атакующей сфере им нет равных в первенстве. «Аталанта» тоже славится своим грозным нападением, но проблемы в обороне не дают ей карабкаться вверх по турнирной таблице. Думается, нас ждёт результативный матч, который завершится победой миланцев или яркой ничьей.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.66.

Где покажут матч «Аталанта» — «Интер»?

Ставка на матч «Аталанта» — «Интер» с коэффициентом 2.30.

Нани перешёл в «Венецию».