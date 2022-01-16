«Реал» — «Атлетик»: фрибет 1000 рублей к матчу за Суперкубок Испании
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16 января пройдёт матч за Суперкубок Испании между «Реалом» и «Атлетиком». Начало — в 21:30 мск. Ты можешь получить фрибет 1000 рублей от БК Фонбет и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК Фонбет.
2. Скачай приложение Фонбет и пополни счёт на сумму от 1000 рублей.
Фрибет 1000 рублей будет доступен в мобильном приложении Фонбет сразу после установки.
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