Райлли Опелка — Кевин Андерсон: прогноз Ярослава Перканюка на игру Australian Open

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч Australian Open Райлли Опелка — Кевин Андерсон.



Ставка: победа Опелки за 1.45.



«Ни для кого не секрет, что Опелка обладает одной из лучших подач в туре. Вот только американец способен прибавить в этом аспекте, если начнёт варьировать направление мяча. На данный момент большинство подач Райлли исполняет в тело соперникам, что ожидаемо и предсказуемо. Поэтому всё чаще теннисистам удаётся возвращать мячи на сторону Райлли. Впрочем, американец продолжает медленно, но уверенно продвигаться в рейтинге и недавно дебютировал на 25-й строчке.



В последнее время Опелка стал более конкурентным на задней линии. Американец больше очков выигрывает на приёме и всё чаще побеждает на чужих геймах, чего раньше и близко не было. В чём Райлли нужно прибавлять, так это в выносливости. Теннисист слишком быстро устаёт и начинает терять концентрацию.



С каждым сезоном Андерсон выступает всё слабее и слабее. На данный момент южноафриканец выпал за пределы топ-200 и был вынужден ездить на «челленджеры». Но даже на таком уровне Кевин ничего не показывал, только терпел обидные поражения на ранних стадиях. Регресс Андерсона закономерен, теннисисту уже через несколько месяцев исполнится 36 лет. Кроме этого, нужно учесть проблемы со здоровьем, которые не дают теннисисту полноценно выступать в туре.



В последние годы Андерсон сбавил во всех игровых аспектах, начиная с подачи, заканчивая передвижением по корту. Кевин стал медленным, с трудом добегает за самыми простыми мячами и из-за этого много неоправданно рискует, что приводит к большому количеству невынужденных ошибок.



Андерсон в ужасной форме, это показал матч с Мунаром. Ничего подобного нельзя сказать об Опелке, так как американец сыграл в полуфинале Сиднея и уже прибился к местным кортам. Возможно, Кевин сумеет затянуть поединок, но на данный момент Опелка превосходит южноафриканца во всех игровых аспектах», — сказал Перканюк.