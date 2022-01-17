«Болонья» — «Наполи»: ставка Максима Калиниченко на встречу Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч итальянской Серии А «Болонья» – «Наполи».
Ставка: победа «Наполи» за 2.02.
«Болонья» примет дома «Наполи» в очередном туре итальянской Серии А. Здесь фаворит, я думаю, всем очевиден. Вряд ли хозяева поля смогут что-то противопоставить своим соперникам.
Какой канал покажет матч «Болонья» — «Наполи»?
Хотя «Наполи» сейчас проводит неоднозначный отрезок сезона. В первых месяцах Серии А все привыкли, что он стоит на первых строчках и является претендентом на скудетто. Однако сейчас у неаполитанцев дела идут не очень.
Они недавно вылетели из Кубка, проиграв «Фиорентине» (2:5). Причём их игра прошла довольно скандально. Было много удалений, соперники доиграли до дополнительного времени. Но там «Наполи», имея на одного игрока меньше, пропустил сразу три мяча.
В чемпионате у команды Спаллетти тоже не всё так радужно. Однако я считаю, что «Болонья» не тот соперник, которого неаполитанцам стоит бояться. Это не самая сильная команда в Италии, показывающая не лучшие результаты. Идёт клуб чуть ниже середины таблицы, на 12-й строчке. В большинстве последних встреч «Болонья» проиграла.
Так что при всех проблемах и не лучших результатах «Наполи», я думаю, что гости здесь являются очевидными фаворитами. «Болонья» вряд ли сможет навязать борьбу своему противнику. Предлагаю поставить на победу «Наполи», — сказал Калиниченко.
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Милан» — «Специя».
Ставка на матч «Лацио» — «Удинезе».
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