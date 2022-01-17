Анна Бондар — Анастасия Павлюченкова: прогноз Владимира Светлицы на матч Australian Open

Профессиональный каппер Владимир Светлица дал прогноз на матч Australian Open Анна Бондар — Анастасия Павлюченкова.
Ставка: победа Бондар с форой (+5) за 1.69.
«На старте Открытого чемпионата Австралии сразятся Анна Бондар из Венгрии и Анастасия Павлюченкова, представляющая Россию.
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Настя ударно провела прошлый сезон, практически до самого конца года боролась за попадание на итоговый турнир года. По словам самой Насти, у неё было неплохое межсезонье, но планы поменялись после того, как она сдала положительный тест на коронавирус и ушла на вынужденную изоляцию. В итоге игровой практики ноль, а ожиданий от турнира, как сказала сама Павлюченкова, у неё нет.
Для Бондар прошлый год тоже стал лучшим в карьере, хоть её успехи и нельзя сравнивать с успехами российской теннисистки. Уже в этом году 24-летняя представительница Венгрии провела полноценный турнир, уступив во втором круге турнира в Мельбурне в равном матче Анастасии Потаповой.
На мой взгляд, конкретно в данных условиях Насте будет тяжеловато легко обыграть свою соперницу», — сказал Светлица.
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