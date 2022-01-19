«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Александра Мостового на игру АПЛ 19 января

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Англии «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: ничья или победа «Манчестер Юнайтед» в один гол за 2.39.



«Брентфорд» очень долго отсутствовал в Премьер-Лиге, куда вернулся в этом сезоне и порадовал содержанием и результатами. К моему сожалению, «пчёлам» не хватило сил и ротации состава, при этом на одних морально-волевых далеко не уедешь.

Где смотреть матч «Брентфорд» — «МЮ»?

На счету лондонцев шесть побед и пять ничьих, что принесло 23 очка и 14-е место. В пяти последних турах сегодняшние хозяева добыли одну победу и четыре раза проигрывали.



«Манчестер Юнайтед» выступает на несколько фронтов. Успешно стартовала команда в Лиге чемпионов и провалила выступления в Премьер-Лиге, что привело в клуб нового тренера. В пяти последних турах чемпионата Англии «красные дьяволы» добыли всего две победы – над «Норвичем» и «Бернли».



Этот поединок станет первым официальным в истории соперников – товарищеская встреча в прошлом году завершилась вничью. Я пока не могу понять – как играет МЮ. Регулярные осечки чередуются с трудными победами, и эта игра не станет исключением. В команде появился тренер, который явно не дотягивает до уровня манкунианцев.



Столичные могут серьёзно добавить и вырвать турнирные баллы, но все же предполагаю минимальный успех «Юнайтед» или ничью», -сказал Мостовой.

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