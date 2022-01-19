«Лестер» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на встречу АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Лестер» — «Тоттенхэм».
Ставка: обе забьют за 1.64.
«И те и другие пропускали последний тур из-за переносов, так что должны подойти к этой игре в оптимальном физическом состоянии.
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Лестер» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 3.45.
Здесь куда сложнее предугадать исход встречи, нежели то, что голевые моменты здесь должны быть в достаточном количестве.
«Лестер» традиционно создаёт немало и исправно забивает – «лисы» делают это в 10 играх подряд, несмотря на регулярное отсутствие тех или иных игроков атаки.
«Тоттенхэму» должно быть комфортно играть против соперника вроде «Лестера». Когда против них раскрываются, «шпорам» легче использовать свой главный козырь – атаки на скорости.
В общем, как минимум по разу отличиться здесь должны и те и другие», — сказал Петросьян.
Ставка на матч «Лестер» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.85.
Прогноз Александра Мостового на матч «Брентфорд» — «МЮ» с коэффициентом 2.39.
- 19 января 2022
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 18 января 2022
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:02
- 17 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 16 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00