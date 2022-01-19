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«Лестер» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на встречу АПЛ

«Лестер» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на встречу АПЛ
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Лестер» — «Тоттенхэм».

Ставка: обе забьют за 1.64.

«И те и другие пропускали последний тур из-за переносов, так что должны подойти к этой игре в оптимальном физическом состоянии.

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Лестер» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 3.45.

Здесь куда сложнее предугадать исход встречи, нежели то, что голевые моменты здесь должны быть в достаточном количестве.

«Лестер» традиционно создаёт немало и исправно забивает – «лисы» делают это в 10 играх подряд, несмотря на регулярное отсутствие тех или иных игроков атаки.

«Тоттенхэму» должно быть комфортно играть против соперника вроде «Лестера». Когда против них раскрываются, «шпорам» легче использовать свой главный козырь – атаки на скорости.

В общем, как минимум по разу отличиться здесь должны и те и другие», — сказал Петросьян.

Ставка на матч «Лестер» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.85.

Прогноз Александра Мостового на матч «Брентфорд» — «МЮ» с коэффициентом 2.39.

Где смотреть матч «Брентфорд» — «МЮ»?

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