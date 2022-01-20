Кирьос — Медведев: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open — 2022

Экс пятая ракетка мира Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Ник Кирьос — Даниил Медведев во 2-м круге Australian Open — 2022.
Ставка: тотал больше 35.5 гейма за 1.87.
«Очень интересный жребий для второго круга. Крайне опасного соперника получил Даниил Медведев, которому уступает по личным встречам и никогда не побеждал. Ник весьма корректно высказался о Медведеве, назвав его лучшим игроком в туре прямо сейчас. Не так часто Кирьос хорошо о ком-то говорит. Думаю, оба не слишком рады подобной встрече на такой ранней стадии. Это серьёзное испытание.
Прогноз Надежды Петровой на матч Кирьос — Медведев.
Австралиец опасен своей непредсказуемостью. Он постоянно что-то выдумывает, делает нестандартные удары, когда ситуация не требует. При этом он обладает великолепной подачей. Если она будет идти с высоким процентом, Медведеву будет тяжело. Ник и у сетки очень хорош.
Медведев, конечно, будет иметь преимущество на задней линии, но ему надо держать глубину, не позволять атаковать Кирьосу. Нельзя терять концентрацию. Если отдать гейм на своей подаче, можно и сет потерять.
Думаю, что здесь всё может не ограничиться тремя сетами. Где-то Кирьос может добраться до тай-брейка и выиграть его. В последнем матче в Вашингтоне он взял оба тай-брейка. Поэтому предположу, что в матче будет сыграно больше 35,5 геймов».
Где покажут матч Кирьос — Медведев?
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