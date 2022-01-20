«Бостон» — «Вашингтон»: эксперты оценили шансы Александра Овечкина забить в матче НХЛ

21 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 03:00 мск.

Где смотреть матч «Бостон» — «Вашингтон»?

Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Брюинз» в основное время можно с коэффициентом 2.10, успех «Кэпиталз» идёт за 2.88. Также аналитики считают, что матч будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.82, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.03. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.69.

Если Александр Овечкин забьёт гол, сыграет коэффициент 1.75, если больше одного гола — 2.55. В случае успеха выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 2550 рублей.

Напомним, российский нападающий лидирует в гонке снайперов НХЛ, забросив 27 шайб за 40 игр. Ближайшие преследователи — Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз» и Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс» — на данный момент отстают на один и два гола соответственно.

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