«Уотфорд» — «Норвич»: ставка Максима Калиниченко на матч АПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч английской Премьер-лиги «Уотфорд» – «Норвич».



Ставка: победа «Уотфорда» за 2.08.



«В 23-м туре английского чемпионата встретятся два претендента на вылет из АПЛ — «Уотфорд» и «Норвич». Точнее, в зоне вылета пока находятся только «канарейки». Однако их соперник в этом туре тоже скоро рискует потерять шансы на сохранение прописки в АПЛ.Он располагается на пограничном, 17-м месте, имея всего на одно очко больше, чем у соперника, стоящего ниже.



Обе команды часто проигрывают в этом сезоне. Поэтому их встреча может быть интересной. Они имеют реальные шансы заработать три очка. Хотя в последнем туре обе команды тоже не проиграли. «Норвич» победил «Эвертон» (2:1), а «Уотфорд» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1). Правда, оба их соперника являются соседями со дна таблицы АПЛ. Но это не означает, что в этом матче команды расслабятся.



Собственно, это АПЛ. Тут простых соперников нет. Обе команды доставляли проблемы топовым оппонентам в этом сезоне, хотя и часто проигрывали им по итогу. В их же личном противостоянии я склоняюсь к успеху хозяев поля. Все-таки «Норвич» слабее в этом сезоне. А у «Уотфорда», на мой взгляд, просто идет не лучший период. «Жёлтая армия» способна начать снова зарабатывать очки и подняться к середине чемпионата. Три очка она возьмет уже в этот раз, я считаю. Ставлю на победу «Уотфорда», — сказал Калиниченко.

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