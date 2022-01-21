«Уотфорд» — «Норвич»: ставка Максима Калиниченко на матч АПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч английской Премьер-лиги «Уотфорд» – «Норвич».
Ставка: победа «Уотфорда» за 2.08.
«В 23-м туре английского чемпионата встретятся два претендента на вылет из АПЛ — «Уотфорд» и «Норвич». Точнее, в зоне вылета пока находятся только «канарейки». Однако их соперник в этом туре тоже скоро рискует потерять шансы на сохранение прописки в АПЛ.Он располагается на пограничном, 17-м месте, имея всего на одно очко больше, чем у соперника, стоящего ниже.
Обе команды часто проигрывают в этом сезоне. Поэтому их встреча может быть интересной. Они имеют реальные шансы заработать три очка. Хотя в последнем туре обе команды тоже не проиграли. «Норвич» победил «Эвертон» (2:1), а «Уотфорд» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1). Правда, оба их соперника являются соседями со дна таблицы АПЛ. Но это не означает, что в этом матче команды расслабятся.
Собственно, это АПЛ. Тут простых соперников нет. Обе команды доставляли проблемы топовым оппонентам в этом сезоне, хотя и часто проигрывали им по итогу. В их же личном противостоянии я склоняюсь к успеху хозяев поля. Все-таки «Норвич» слабее в этом сезоне. А у «Уотфорда», на мой взгляд, просто идет не лучший период. «Жёлтая армия» способна начать снова зарабатывать очки и подняться к середине чемпионата. Три очка она возьмет уже в этот раз, я считаю. Ставлю на победу «Уотфорда», — сказал Калиниченко.
Прогноз на матч «Саутгемптон» — «Манчестер Сити».
Прогноз на матч «Атлетико» — «Валенсия».
- 21 января 2022
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 20 января 2022
-
20:00
-
19:15
-
18:30
-
17:45
-
17:00
-
16:15
-
15:54
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:00
-
10:36
- 19 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00