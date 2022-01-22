«Атлетико» — «Валенсия»: прогноз Александра Мостового на матч 22-го тура Ла Лиги

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Валенсия».

Ставка: победа «Атлетико» + тотал больше 2.5 голов за 3.25.

«Атлетико» успешно стартовал в Кубке Испании, где обыграл «Райо Махадаонду», на чём и завершил выступления в этом турнире. Неудачно провели «матрасники» и Суперкубок в Саудовской Аравии, где вылетели уже на первой стадии.

Где смотреть матч «Атлетико» — «Валенсия»?

В турнире Ла Лиги на счету действующего чемпиона девять побед и шесть мирных исходов, что принесло четвёртое место, при этом отставание от лидера уже вряд ли можно сократить. После победы над «Райо Вальекано» Мадрид сыграл вничью с «Вильярреалом».



Сегодняшние гости превратились в типичного середняка Примеры – семь побед и восемь ничьих принесли оранжевым 29 очков и девятое место. После серии из двух поражений «летучие мыши» сыграли вничью с «Севильей». В 10 последних очных матчах выигрывали «индейцы», либо поединки завершались вничью.



Я считаю, что мадридцам надо реабилитироваться после неудач в кубковых матчах. Предполагаю, что Диего Симеоне и его дружина обязаны порадовать своих болельщиков, тем более на родной арене, за счёт класса и опыта. Моя ставка – победа «Атлетико» + тотал больше 2.5 голов».

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