Ига Свёнтек — Дарья Касаткина: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open — 2022

Экс пятая ракетка мира Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч 1/16 финала Australian Open — 2022 Ига Свёнтек — Дарья Касаткина.
Ставка: победа Касаткиной по сетам с форой (+1.5) за 1.84.
«Дарья Касаткина в следующем круге сыграет с Игой Свёнтек. Вроде бы и опасная соперница для Касаткиной, но если посмотреть предыдущие турниры и матчи, которые провела Дарья, то можно поверить в то, что для Свёнтек эта встреча не будет лёгкой прогулкой.
Во-первых, в последних матчах Касаткина очень хорошо подавала. Последняя соперница была не столь опасна, как Свёнтек. У Касаткиной были сложности ранее с подачей, но сейчас видно, что она находит ключик к решению этих проблем. На задней линии Касаткина также стала играть стабильнее. Постепенно она находит свою игру.
У Свёнтек были небольшие изменения в команде. Однако после «Ролан Гаррос» она потеряла свою уверенность. Слишком много было разговоров. Сейчас Свёнтек только набирает ход.
В общем, думаю, что Касаткиной по силам выиграть хотя бы сет в этом противостоянии».
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