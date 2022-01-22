Ига Свёнтек — Дарья Касаткина: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open — 2022

Экс пятая ракетка мира Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч 1/16 финала Australian Open — 2022 Ига Свёнтек — Дарья Касаткина.

Ставка: победа Касаткиной по сетам с форой (+1.5) за 1.84.

«Дарья Касаткина в следующем круге сыграет с Игой Свёнтек. Вроде бы и опасная соперница для Касаткиной, но если посмотреть предыдущие турниры и матчи, которые провела Дарья, то можно поверить в то, что для Свёнтек эта встреча не будет лёгкой прогулкой.



Во-первых, в последних матчах Касаткина очень хорошо подавала. Последняя соперница была не столь опасна, как Свёнтек. У Касаткиной были сложности ранее с подачей, но сейчас видно, что она находит ключик к решению этих проблем. На задней линии Касаткина также стала играть стабильнее. Постепенно она находит свою игру.



У Свёнтек были небольшие изменения в команде. Однако после «Ролан Гаррос» она потеряла свою уверенность. Слишком много было разговоров. Сейчас Свёнтек только набирает ход.



В общем, думаю, что Касаткиной по силам выиграть хотя бы сет в этом противостоянии».