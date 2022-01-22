Фрэнсис Нганну — Сириль Ган: где смотреть бой UFC 270, когда начало, какой телеканал

23 января в Анахайме (США) состоится турнир UFC 270. Главным событием станет поединок действующего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну и временного чемпиона организации Сириля Ган. Начало — не ранее 7:30 мск.
Прогноз Александра Емельяненко на бой Нганну — Ган.
В прямом эфире бой Нганну — Ган можно будет посмотреть на UFC TV. Основные поединки UFC 270 покажет телеканал «Матч ТВ».
Шансы Сириля Гана оцениваются чуть выше. Поставить на временного чемпиона можно с коэффициентом 1.78. Победа Нганну оценивается в 2.15, ничья — в 50.0.
Заключить пари на полный бой можно с коэффициентом 3.50. Если поединок завершится досрочно, зайдёт коэффициент 1.29.
Победа Нганну решением судей доступна за 12.00, победа Гана решением судей — за 4.40. Тотал больше 2.5 раунда идёт за 2.13, тотал меньше 2.15 раунда — за 1.70.
Прогноз Роберта Уиттакера на бой Нганну — Ган.
Прогноз Александра Емельяненко на бой Коди Стамманн — Саид Нурмагомедов.
- 22 января 2022
-
14:30
-
13:45
-
13:27
-
13:00
-
12:30
-
12:16
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 21 января 2022
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 20 января 2022
-
20:00
-
19:15
-
18:30
-
17:45
-
17:00
-
16:15
-
15:54
-
15:30