Фрэнсис Нганну — Сириль Ган: где смотреть бой UFC 270, когда начало, какой телеканал

23 января в Анахайме (США) состоится турнир UFC 270. Главным событием станет поединок действующего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну и временного чемпиона организации Сириля Ган. Начало — не ранее 7:30 мск.



Прогноз Александра Емельяненко на бой Нганну — Ган.



В прямом эфире бой Нганну — Ган можно будет посмотреть на UFC TV. Основные поединки UFC 270 покажет телеканал «Матч ТВ».



Шансы Сириля Гана оцениваются чуть выше. Поставить на временного чемпиона можно с коэффициентом 1.78. Победа Нганну оценивается в 2.15, ничья — в 50.0.



Заключить пари на полный бой можно с коэффициентом 3.50. Если поединок завершится досрочно, зайдёт коэффициент 1.29.



Победа Нганну решением судей доступна за 12.00, победа Гана решением судей — за 4.40. Тотал больше 2.5 раунда идёт за 2.13, тотал меньше 2.15 раунда — за 1.70.



Прогноз Роберта Уиттакера на бой Нганну — Ган.

Прогноз Александра Емельяненко на бой Коди Стамманн — Саид Нурмагомедов.

Прогноз Колби Ковингтона на бой Нганну — Ган.