«Алавес» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на игру Примеры

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Алавес» – «Барселона» в 22-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.
Ставка: ТМ 3 за 1.58.
«Барселона», к сожалению, вылетела из Кубка Испании — проиграли в дополнительное время «Атлетику», пропустив с пенальти. Но повезло в какой-то мере, что сумели отыграться в концовке основного благодаря голу Педри. Но «Барселона» очень неплохо смотрится в последнее время — что с «Реалом», что с «Атлетиком».
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Да, ко двору пришелся Ферран Торрес, уже забивший первый мяч. Люк де Йонг, не игравший в прошлом матче из-за дисквалификации, сейчас сможет сыграть. Понятно, что там есть скандал с Дембеле, его просят на выход. Он, скорее всего, не сыграет. Но другие игроки более-менее почувствовали уверенность, игра у них смотрится весьма недурно.
«Алавес» в нижней части таблицы. Не знаю, что должно произойти, чтобы «Алавес» «Барселону» именно обыграл. «Алавес» прекрасно понимает свой статус и раскрываться не станет. В последних четырёх матчах между этими командами в Витории трижды были низы — меньше трёх мячей забивали. Только в одной игре «Барса» победила крупно — 5:0. Но это было в самом конце чемпионата. И тогда у «Барсы» был Месси. Сейчас без Месси, без кружевной игры «Барса» попытается что-то противопоставить этому «Алавесу». Но козырей немного у каталонцев. Хави сказал: «Не люблю слово «провал», «Барселона» попытается показать максимальный результат в Ла Лиге и Лиге Европы». Но состав вряд ли к этому располагает. Много голов ждать не стоит, поэтому мой прогноз — тотал меньше 3 мячей», — сказал Генич.
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