«Милан» — «Ювентус»: прогноз Эльвина Керимова на игру Серии А

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 23-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Милан» — «Ювентус».



Ставка: ТМ 2.5 за 1.95.



«Обе команды ведут борьбу за то, чтобы оказаться по итогам чемпионата в четвёрке, может быть, «Милану» удастся ещё побороться за чемпионство. Но главная цель – это Лига чемпионов.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Милан» — «Ювентус».

«Милан» в начале недели обидно проиграл дома «Специи», где многое решила судейская ошибка, не засчитали гол «Милана». После этого «Специя» на шестой добавленной минуте забила победный гол. Результат несправедливый, так как «Милан» играл лучше, но проиграл впервые за долгое время.



«Ювентус» хоть и проиграл в Суперкубке «Интеру», но в чемпионате не проигрывает очень долго. «Ювентус» разгромил в Кубке «Сампдорию», но потерял Кьезу, который порвал крестообразные связки колена. Конечно, атакующий потенциал туринцев обеднел, но там есть классные исполнители.



«Ювентус» хорош, в больших матчах команда играет качественно. Часто «Юве» отдаёт мяч сопернику, играет от обороны. Я веду к тому, что матч очень результативным не будет. В больших матчах с участием «Ювентуса» забивается, как правило, меньше трёх голов.



«Милан» — команда более смелая и более весёлая, но в четырёх из семи матчей с топовыми соперниками тоже проходит ставка тотал меньше 2.5. Мне кажется, что эта ставка вполне может пройти и в этом матче. «Милану» будет тяжело с прагматичным и рациональным «Ювентусом». В этом матче будет тактическая борьба двух тренеров, где рисковать никто не будет», — сказал Керимов.

Какой канал покажет матч «Милан» — «Ювентус»?

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