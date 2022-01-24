Эксперты: Россия — фаворит Олимпиады-2022 в хоккее

Вчера сборная России по хоккею объявила окончательный состав на Олимпиаду-2022 в хоккее. Команда Алексея Жамнова на групповом этапе сыграет с командами Чехии, Швейцарии и Дании. Букмекеры оценили шансы россиян выиграть турнир.

Жамнов прокомментировал окончательную заявку сборной России на ОИ-2022.

По оценке аналитиков, сборная России — фаворит олимпийского турнира. Поставить на победу нашей сборной можно с коэффициентом 2.50. Букмекеры считают, что шансы нашей команды как минимум в 2 раза выше, чем у любой другой сборной.



Кроме России, в числе главных претендентов на титул сборные Финляндии (коэффициент 5.00), Швеции (6.00), Канады (7.00) и Чехии (8.00).



Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 по московскому времени.

Определён окончательный состав сборной России по хоккею на ОИ-2022 в Пекине.

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