МХК «Спартак» — «Динамо» Санкт-Петербург: ставка Владимира Плющева на матч МХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч МХЛ «Спартак» – «Динамо» Санкт-Петербург.



Ставка: ничья за 4.40.



«В первом матче этого противостояния динамовцы разнесли спартаковскую молодёжку — 6:0. У красно-белых с самого начала не пошла игра, и уже к первому перерыву гости вели в три шайбы и было ясно, что «Динамо» прервёт победную серию «Спартака». Шесть матчей подряд москвичи выиграли и значительно улучшили свои шансы на попадание в плей-офф. Обыграли они и своего принципиального соперника «Крылья», причём дважды.



Поражение от «Динамо» не позволило красно-белым добраться до кубковой восьмёрки. Впрочем, в среду есть шанс реабилитироваться за неудачу во вторник. Динамовцы, кстати, ещё не потеряли шансов на попадание в первую четвёрку, так что и они будут серьёзно настраиваться на повторный матч. Кто в итоге победит, сказать сложно, но я бы рискнул поставить на ничейный исход в основное время. Коэффициент весьма неплохой», — сказал Плющев.

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