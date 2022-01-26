Кот-д'Ивуар — Египет: прогноз Тимура Журавеля на матч 1/8 финала Кубка Африки

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка африканских наций — 2022 Кот-д'Ивуар — Египет.



Ставка: победа Кот-д'Ивуара и ТМ 3.5 за 2.50.



«Ранняя стадия плей-офф, а уже такая зажигательная игра. Если вы следите за этим турниром, то обратили внимание, что результативность невысокая. По меркам этой результативности Кот-д'Ивуар — команда, которая умеет забивать. В последнем матче они отгрузили Алжиру три мяча. Тренер-француз, атакующая схема 4-3-3, известные европейские футболисты. Мне кажется, что это мощная сила.

Прогноз на матч Кот-д'Ивуар — Египет с коэффициентом 2.26.

С другой стороны, Египет, где мы сразу начинаем вспоминать Салаха. Но фишка Египта даже не в нём, а в том, что он вымучивает как свои победы, так и поражения – больше одного гола ни забить, ни пропустить не может.



Мне кажется, что голов будет не очень много. Сам Кубок Африки к этому располагает, стадия турнира, а также засушливая игра Египта. При этом я думаю, что мощь Кот-д'Ивуара делает его фаворитом в этой игре. Вывод какой? Кот-д'Ивуар выиграет при тотале меньше 2.5 гола. Мне кажется, что это симпатичная ставка, должна доехать.



Что касается Салаха, то ему пора уже в «Ливерпуль», хотя там и без него дела идут неплохо. Салах – домой, Кот-д'Ивуар – вперёд!» — сказал Журавель.

Где покажут матч Кот-д'Ивуар — Египет?

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