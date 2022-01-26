«Югра» — «Нефтяник»: ставка Анатолия Емелина на игру ВХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч ВХЛ «Югра» — «Нефтяник».



Ставка: победа «Югры» за 1.85.



«Казалось бы, в этом матче всё ясно – лидер чемпионата ВХЛ играет дома против команды, которая бьётся за место в плей-офф. Если команде из Альметьевска удастся закрепиться в кубковой зоне, то нельзя исключать варианта противостояния между этими командами в первом раунде плей-офф.

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Разница в набранных очках между командами существенная (у «Югры» — 73, а у «Нефтяника» — 49), но нелишним будет сказать о том, что «Югра» не может обыграть «Нефтяник» в основное время уже на протяжении пяти матчей. В игре первого круга «Нефтяник» дома выиграл 4:2, трижды реализовав большинство. В прошлом сезоне «Югра» дважды выиграла за пределами дополнительного времени – в овертайме и серии буллитов. Сейчас, кстати, у «Югры» 11-матчевая победная серия, и команда не прочь её продлить и упрочить своё лидерство в чемпионате ВХЛ.



Думаю, что на этот раз «Югра» победит и сделает это в основное время. Выбираю именно такой исход», — сказал Емелин.

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