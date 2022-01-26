«Вест Бромвич» — «Престон»: ставка Александра Мостового на игру Чемпионшипа

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч английского Чемпионшипа «Вест Бромвич» — «Престон».



Ставка: ничья за 3.98.



«Вест Бромвич» с первых туров вступил в битву за возвращение в элитное первенство. По итогам 27 туров в активе «мешков» 12 побед и девять ничьих, которые принесли 45 очков и пятую позицию в турнирной таблице.

Ставка на матч «Вест Бромвич» — «Престон».

Команда стартовала успешно, но ближе к середине турнира потеряла концентрацию и оказалась на пятой строчке. После ничьей с «Кардиффом» сегодняшние хозяева проиграли «Куинз Парк Рейнджерс» и 22 января победили «Питерборо».



«Престон» закрепился во второй по значимости лиге Англии и после 26-го тура занимает 15-е место в турнирной таблице. На счету гостей восемь побед и девять ничьих, которые принесли 33 очка, и расстояние до первой десятки составляет всего четыре балла. После победы над «Сток Сити» «неуязвимые» дважды сыграли вничью и уступили на выезде «Суонси».



Статистика очных матчей в пользу «Альбиона», при этом лилейно-белые уже очень близко от зоны вылета и постараются набрать хотя бы один балл, что им вполне под силу, учитывая нестабильность мешков. Предполагаю, что уверенной победы ждать не стоит. Гости сегодня серьёзно мотивированы и способны увезти турнирные баллы», — сказал Мостовой.

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