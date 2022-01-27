Маттео Берреттини — Рафаэль Надаль: прогноз Анны Чакветадзе на игру Australian Open

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Маттео Берреттини — Рафаэль Надаль в полуфинале Australian Open 2022.
Ставка: Берреттини выиграет минимум 20 геймов за 2.01.
«Рафаэль Надаль в полуфинале Australian Open сыграет с Маттео Берреттини.
Букмекеры оценили шансы Надаля выйти в финал Australian Open.
Итальянец не впервые доходит до такой стадии. Что же он может противопоставить великому и ужасному Надалю? Если будет проходить первая подача, то играть Рафе будет намного сложнее. Правда, в последнем матче первая подача у Берреттини была нестабильна.
Скорее всего, итальянец будет стараться сокращать розыгрыши, так как ввязываться в перестрелку на задней линии с Рафой — не лучшая идея. Рафа будет постоянно бить короткими кроссами под бэкхенд Берреттини, у которого не такой атакующий удар слева. Это слабое место в игре Маттео, о котором Рафа прекрасно знает.
Без первой подачи Маттео будет сложно, но всё-таки я верю, что у него получится. Предполагаю, что он выиграет больше 19.5 гейма», — сказала Чакветадзе.
Евгений Кафельников дал прогноз на матч Циципас — Медведев.
Где покажут матч Надаль — Берреттини?
«А что бы сделал Новак?» Медведев выдал феерический камбэк с матчбола после вмешательства сверху.
- 27 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 26 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:14
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 25 января 2022
-
21:04
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00