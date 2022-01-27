Маттео Берреттини — Рафаэль Надаль: прогноз Анны Чакветадзе на игру Australian Open

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Маттео Берреттини — Рафаэль Надаль в полуфинале Australian Open 2022.



Ставка: Берреттини выиграет минимум 20 геймов за 2.01.



«Рафаэль Надаль в полуфинале Australian Open сыграет с Маттео Берреттини.

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Итальянец не впервые доходит до такой стадии. Что же он может противопоставить великому и ужасному Надалю? Если будет проходить первая подача, то играть Рафе будет намного сложнее. Правда, в последнем матче первая подача у Берреттини была нестабильна.



Скорее всего, итальянец будет стараться сокращать розыгрыши, так как ввязываться в перестрелку на задней линии с Рафой — не лучшая идея. Рафа будет постоянно бить короткими кроссами под бэкхенд Берреттини, у которого не такой атакующий удар слева. Это слабое место в игре Маттео, о котором Рафа прекрасно знает.



Без первой подачи Маттео будет сложно, но всё-таки я верю, что у него получится. Предполагаю, что он выиграет больше 19.5 гейма», — сказала Чакветадзе.

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