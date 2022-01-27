Эшли Барти — Мэдисон Кис: прогноз Владимира Чаплыгина на игру Australian Open

Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин дал прогноз на первый полуфинальный матч женской части турнирной сетки Australian Open Эшли Барти — Мэдисон Кис.



Ставка: Кис выиграет минимум 14 очков виннерсами за 1.85.



«Мне кажется, что букмекерские аналитики явно переоценили силы Эшли Барти и, наоборот, недооценили возможности Мэдисон Кис. Всё-таки планка тотала в 13.5 виннерсов (они же активно выигранные очки) для американки явно занижена.

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Давайте посмотрим, как выступала американка на этом турнире. Кис сыграла пять матчей, четыре из них длились два сета и ещё один – три. В двухсетовых матчах Мэдисон набирала как минимум 23 виннерса, а как максимум – 31. Трёхсетовый поединок и вовсе позволил ей накопить аж 50 виннерсов.



Оппоненты могут мне возразить. Мол, посмотри, как Барти легко расправилась с Пегулой. Та смогла набрать лишь семь виннерсов. Но я бы больше ориентировался на историю личных встреч. Благо Барти и Кис дважды играли друг против друга на турнирах «Большого шлема». Правда, оба матча проходили на грунте. В одном американка за два сета успела набрать 149 виннерсов, а в другом – 22. Так что я предлагаю играть тотал больше 13.5», — сказал Чаплыгин.

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