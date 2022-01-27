Эшли Барти — Мэдисон Кис: прогноз Владимира Чаплыгина на игру Australian Open

Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин дал прогноз на первый полуфинальный матч женской части турнирной сетки Australian Open Эшли Барти — Мэдисон Кис.
Ставка: Кис выиграет минимум 14 очков виннерсами за 1.85.
«Мне кажется, что букмекерские аналитики явно переоценили силы Эшли Барти и, наоборот, недооценили возможности Мэдисон Кис. Всё-таки планка тотала в 13.5 виннерсов (они же активно выигранные очки) для американки явно занижена.
Эксперты назвали шансы Медведева выиграть Australian Open после выхода в полуфинал.
Давайте посмотрим, как выступала американка на этом турнире. Кис сыграла пять матчей, четыре из них длились два сета и ещё один – три. В двухсетовых матчах Мэдисон набирала как минимум 23 виннерса, а как максимум – 31. Трёхсетовый поединок и вовсе позволил ей накопить аж 50 виннерсов.
Оппоненты могут мне возразить. Мол, посмотри, как Барти легко расправилась с Пегулой. Та смогла набрать лишь семь виннерсов. Но я бы больше ориентировался на историю личных встреч. Благо Барти и Кис дважды играли друг против друга на турнирах «Большого шлема». Правда, оба матча проходили на грунте. В одном американка за два сета успела набрать 149 виннерсов, а в другом – 22. Так что я предлагаю играть тотал больше 13.5», — сказал Чаплыгин.
Губерниев: Медведеву любой оппонент по плечу.
Прогноз Евгения Кафельникова на матч Циципас — Медведев.
Где покажут матч Надаль — Берреттини?
- 27 января 2022
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 26 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:14
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 25 января 2022
-
21:04
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 24 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30