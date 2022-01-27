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Чили — Аргентина: ставка Александра Мостового на игру отбора ЧМ-2022

Чили — Аргентина: ставка Александра Мостового на игру отбора ЧМ-2022
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч отбора ЧМ-2022 Чили — Аргентина.

Ставка: ничья или победа Чили в один мяч за 2.23.

«Двукратный чемпион Кубка Америки и 21-я команда в рейтинге ФИФА стремится на чемпионат мира в Катаре. На главном мировом футбольном первенстве Чили выигрывал бронзовые награды – этому достижению уже 60 лет, но болельщики помнят и ждут повторения такого успеха.

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После 14 туров текущего отбора на ЧМ-2022 «инки» добыли по четыре победы и ничьих, которые принесли 16 очков и шестое место в таблице. Впрочем, отрыв от четвёртой Колумбии составляет всего один пункт.

Сборная Аргентины уже отобралась на мундиаль – ни одного поражения, восемь викторий и пять ничьих принесли 29 очков и второе место. Отставание от Бразилии составляет шесть очков, при этом в последнем туре главные конкуренты разыграли унылую нулевую ничью.

В этой игре у гостей уже нет турнирной мотивации, при этом есть шанс у чилийцев пробиться в первую четвёрку. Кроме того, три последних очных матча завершились вничью, чего я не могу исключать и сегодня.

Считаю, что мотивация и хороший настрой могут принести хозяевам турнирные баллы, на что я заиграю аккуратную ставку», — сказал Мостовой.

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