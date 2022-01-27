«Брюгге» — «Юнион Сент-Жиллуа»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Бельгии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Бельгии «Брюгге» — «Юнион Сент-Жиллуа».



Ставка: победа «Брюгге» за 2.40.



«Брюгге» в минувшем сезоне в 16-й раз выиграл титул чемпиона Лиги Жюпиле, но есть ли шансы удержать это звание? После 23 туров чёрно-синие записали на свой счёт 12 побед и восемь ничьих, которые принесли 44 очка и третье место в турнирной таблице. После победы над «Сент-Труйденом» сегодняшние хозяева сыграли вничью со «Стандардом».

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«Юнион Сент-Жиллуа» за 23 тура добыл 17 викторий и дважды сыграл вничью, что принесло 53 очка и первое место. Нельзя не добавить, что у гостей лучший показатель в лиге по качеству атаки при лучших показателях обороны.



Во всех личных встречах выигрывали представители Западной Фландрии, которые ни в чём не уступают лидеру. В этом матче, возможно, решится судьба первого места – победа «Брюгге» оставит в Лиге Жюпиле интригу и шансы действующего чемпиона сохранить свой титул.



Я жду от Алфреда Схрёдера победы – надеюсь, что талантливый тренер чёрно-синих настроит свою команду на выигрыш», — сказал Мостовой.

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