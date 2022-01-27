Чили — Аргентина: прогноз Дениса Наливайко на встречу отбора ЧМ-2022

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч квалификации чемпионата мира в Южной Америке Чили — Аргентина.



Ставка: обе забьют — нет за 1.70.



«Аргентина идёт на втором месте прямо сейчас, а чилийцы идут на седьмом месте. Им тяжеловато будет бороться за первую тройку, скажем так.

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Здесь похожая ситуация в плане коэффициентов, как и в матче Эквадор – Бразилия. Букмекеры не могут выявить ярко выраженного фаворита. Да, Аргентина посильнее. С другой стороны, нужно понимать, что домашнее поле сыграет за Чили. Потому что горная страна, воздух будет, что называется, довольно разряжен.

Я предлагаю сделать ставку обе забьют – нет с коэффициентом 1.70. Как Чили играет в последних матчах? Зачастую команда или не забивает или побеждает, но не даёт своему сопернику отличиться. Мне кажется, что здесь и большого количества голов не будет. И если кто-то будет забивать, то это одна команда», — сказал Наливайко.

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