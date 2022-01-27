Чили — Аргентина: прогноз Александра Вишневского на игру отбора ЧМ-2022 27 января

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч отборочного турнира к ЧМ-2022 Чили — Аргентина.



Ставка: Чили не проиграет и ТМ 3.5 за 1.75.



«Европейский футбол на каникулах и все что мы можем смотреть, это Кубок Африки и отборочные матчи к чемпионату мира в Южной Америке. Самый интересный матч в текущем туре – Чили – Аргентина. Очень принципиальное противостояние, в которых бывают жесткие рубки c большим количеством желтых карточек.

Где покажут матч Чили — Аргентина?

Сборная Аргентины досрочно вышла в финальную часть ЧМ-2022, поэтому для нее эта игра формально не имеет никакого турнирного значения. Логично здесь ставить на чилийцев, которые идут на шестом месте, а для прямой путевки на чемпионат мира надо попадать в первую четверку. Пятая команда будет играть квалификационные матчи. Но прямо сейчас в эту пятерку не попадают сборные Чили и Уругвая. Представить без них чемпионат мира довольно сложно.



Мне кажется, что Чили, имеющий больше мотивации, преимущество своего поля, видится мне явным фаворитом. У сборной Аргентины не будет Месси, у которого недавно был коронавирус. Сборная Аргентины и «ПСЖ» договорились, что Месси поберегут. Хоакин Корреа из «Интера» получил травму и тоже не поедет на этот матч. Тяжело будет аргентинцам здесь выиграть и много забить. Мне кажется, что Чили, как минимум, не проиграет. Три последних матча между этими командами заканчивались ничьей 0:0 или 1:1. Думаю, что сейчас тоже будет ничья или минимальная победа чилийцев, которым очки сейчас просто нужнее. Основная моя ставка на эту игру – Чили не проиграет и тотал меньше 3,5.



Почему меньше 3,5 голов? Обе команды довольно низовые. Аргентина делает упор на оборону, пропустила в отборе всего 6 голов за 14 матчей. Кстати, забивает тоже не очень много – 20 голов. Столько же забила, например, Боливия. Что касается Чили, то команда тоже крайне низовая. В 14 матчах у чилийцев 15 забитых и 16 пропущенных голов. Отмечу, что у Аргентины все основные защитники приезжают на эту игру, а сборная Чили команда достаточно возрастная. Есть проблемы в атаке, но оборона достаточно надежная. Это будет тяжелая игра, где вряд ли будет много голов.



Также можете присмотреться к ставкам на желтые и даже красные карточки, но за два дня до игры в букмекерской линии этого еще нет. Матчи между этими соседями часто превращаются в рубку. Можно присмотреться к ставкам на тотал больше 5,5 желтых карточек, к ставке на красную карточку», — сказал Вишневский.

Ещё один прогноз на матч Чили — Аргентина: Месси здесь не нужен.

Прогноз Романа Павлюченко на матч Эквадор — Бразилия.

Ставка на матч Уругвай — Парагвай.