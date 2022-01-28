Циципас — Медведев: эксперты оценили шансы россиянина в полуфинале Australian Open

28 января Стефанос Циципас и Даниил Медведев встретятся в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии. Спортсмены появятся на корте не ранее 11:30 мск.
Где покажут матч Циципас — Медведев?
Эксперты отдают явное предпочтение Даниилу Медведеву, коэффициент на победу россиянина составляет 1.40. На успех Стефаноса Циципаса можно поставить за 3.20.
Аналитики думают, что матч окажется упорным: ставки на тотал больше 37.5 гейма принимаются за 1.70, а тотал меньше 37.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.18. Заключить пари на пятый сет предлагается за 3.40, на тай-брейк — за 1.56.
Если Даниил Медведев сделает больше брейков по итогам матча, зайдёт коэффициент 1.50. Победа Стефаноса Циципаса по брейкам идёт за 3.15, ничья по этому компоненту — за 8.00.
Усталость — это иллюзия? Что стоит между Медведевым и вторым подряд финалом «Шлема».
Прогноз Анны Чакветадзе на матч Циципас — Медведев.
- 28 января 2022
-
07:00
- 27 января 2022
-
23:38
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 26 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:14
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 25 января 2022
-
21:04
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30