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Циципас — Медведев: эксперты оценили шансы россиянина в полуфинале Australian Open

Циципас — Медведев: эксперты оценили шансы россиянина в полуфинале Australian Open
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28 января Стефанос Циципас и Даниил Медведев встретятся в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии. Спортсмены появятся на корте не ранее 11:30 мск.

Где покажут матч Циципас — Медведев?

Эксперты отдают явное предпочтение Даниилу Медведеву, коэффициент на победу россиянина составляет 1.40. На успех Стефаноса Циципаса можно поставить за 3.20.

Аналитики думают, что матч окажется упорным: ставки на тотал больше 37.5 гейма принимаются за 1.70, а тотал меньше 37.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.18. Заключить пари на пятый сет предлагается за 3.40, на тай-брейк — за 1.56.

Если Даниил Медведев сделает больше брейков по итогам матча, зайдёт коэффициент 1.50. Победа Стефаноса Циципаса по брейкам идёт за 3.15, ничья по этому компоненту — за 8.00.

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Прогноз Анны Чакветадзе на матч Циципас — Медведев.

Прогноз Софьи Тартаковой на матч Циципас — Медведев.

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