Стефанос Циципас — Даниил Медведев: ставка Надежды Петровой на игру Australian Open

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч Стефанос Циципас – Даниил Медведев.



Ставка: победа Медведева с форой (-4) за 1.94.



«Матч двух теннисистов, входящих в число сильнейших игроков мира: грек Стефанос Циципас – четвёртый в мировом рейтинге, россиянин Даниил Медведев – второй. У Дани отличная возможность впервые в своей карьере стать первым в мире. И я уверена, что он этим шансом воспользуется.

Где смотреть матч Циципас — Медведев?

В четвертьфинале у Медведева был крайне тяжёлый матч с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Дане пришлось отыгрываться, уступив в двух первых сетах. Медведев смог выбраться из непростой ситуации. Всего матч длился 4 часа и 42 минуты. Сил потрачено немало, но я уверена, что Даня сумеет восстановиться, ведь вчера на турнире был выходной. А вот Циципас достаточно легко за неполные два часа смог переиграть молодого итальянца Янника Синнера в трёх сетах. Тот результат меня, честно говоря, сильно удивил. Кстати, равно как и пятисетовый матч Медведева.



У Медведева мотивация выше, и его настрой будет запредельным. В этом у меня нет никаких сомнений. В прошлом году Циципас и Медведев встречались на Открытом чемпионате Франции, и тогда грек выиграл в трёх сетах. Ту неудачу в четвертьфинале Даня запомнил и сейчас возьмёт реванш. Ставлю на победу Медведева с форой (-4) гейма», — сказала Петрова.

Евгений Кафельников дал прогноз на матч Циципас — Медведев.



Прогноз Анны Чакветадзе на матч Циципас — Медведев.



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