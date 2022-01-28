Стефанос Циципас — Даниил Медведев: ставка Надежды Петровой на игру Australian Open

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч Стефанос Циципас – Даниил Медведев.
Ставка: победа Медведева с форой (-4) за 1.94.
«Матч двух теннисистов, входящих в число сильнейших игроков мира: грек Стефанос Циципас – четвёртый в мировом рейтинге, россиянин Даниил Медведев – второй. У Дани отличная возможность впервые в своей карьере стать первым в мире. И я уверена, что он этим шансом воспользуется.
Где смотреть матч Циципас — Медведев?
В четвертьфинале у Медведева был крайне тяжёлый матч с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Дане пришлось отыгрываться, уступив в двух первых сетах. Медведев смог выбраться из непростой ситуации. Всего матч длился 4 часа и 42 минуты. Сил потрачено немало, но я уверена, что Даня сумеет восстановиться, ведь вчера на турнире был выходной. А вот Циципас достаточно легко за неполные два часа смог переиграть молодого итальянца Янника Синнера в трёх сетах. Тот результат меня, честно говоря, сильно удивил. Кстати, равно как и пятисетовый матч Медведева.
У Медведева мотивация выше, и его настрой будет запредельным. В этом у меня нет никаких сомнений. В прошлом году Циципас и Медведев встречались на Открытом чемпионате Франции, и тогда грек выиграл в трёх сетах. Ту неудачу в четвертьфинале Даня запомнил и сейчас возьмёт реванш. Ставлю на победу Медведева с форой (-4) гейма», — сказала Петрова.
Евгений Кафельников дал прогноз на матч Циципас — Медведев.
Прогноз Анны Чакветадзе на матч Циципас — Медведев.
Усталость — это иллюзия? Что стоит между Медведевым и финалом АО-2022.
- 28 января 2022
-
11:00
-
10:00
-
08:30
-
07:00
- 27 января 2022
-
23:38
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 26 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:14
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 25 января 2022
-
21:04
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00