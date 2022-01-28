Тайрон Спонг — Сергей Харитонов: прогноз Глеба Кожикова на бой EFC 44

Профессиональный гандикапер Глеб Кожиков дал прогноз на бой Тайрон Спонг — Сергей Харитонов в рамках EFC 44.



Ставка: победа Спонга за 2.08.



«Промоушен Хабиба Нурмагомедова Eagle FC впервые в своей истории выходит на американский рынок, и главным событием EFC 44 будет американо-российское противостояние в тяжёлом весе. Спонг — опытнейший титулованный кикбоксёр, который на протяжении всей своей карьеры выступал по тайскому боксу и кикбоксингу.



Сергей — представитель ММА, однако в последнее время проводит и бои по правилам бокса. Я полагаю, что поединок пройдёт в стойке, а в этом аспекте преимущество должно быть за Тайроном, плюс ко всему он на полном лагере, в то время как Харитонов выходит на замену», — сказал Кожиков.

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