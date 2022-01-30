«Волеренга» — «Краснодар»: эксперты оценили шансы российского клуба в товарищеском матче

Сегодня, 30 января, состоится товарищеский матч «Волеренга» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 18:00 мск.

Широков: Гончаренко превратил ЦСКА из топа в средний клуб.

Эксперты уже дали свой прогноз, они считают фаворитом российский клуб. Заключить пари на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. В случае успеха выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 1570 рублей. Победа «Волеренги» оценена в 5.45. А сделать ставку на ничью предлагается за 3.84.



Тотал больше 3.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 3.5 мяча — за 1.60. Если обе команды забьют как минимум по два гола, сыграет коэффициент 3.98.

Краснодарский коллектив продолжает подготовку к возобновлению регулярного чемпионата России. Напомним, недавно на пост главного тренера вступил Даниэль Фарке. Ранее немецкий специалист работал в английском «Норвич Сити».

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