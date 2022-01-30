«Порту» — «Маритиму»: прогноз Александра Мостового на матч лидера чемпионата Португалии

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Португалии «Порту» — «Маритиму».
Ставка: «Порту» победит и тотал больше 2.5 мяча за 3.29.
«Фиорентина» надеется расторгнуть контракт с Кокориным.
«Порту» в этом сезоне пожертвовал турниром Лиги чемпионов, при этом сумел забрать под контроль первое место в Примейре. На стадии группового этапа «драконы» добыли одну победу и две ничьих, что принесло пять очков и путёвку в Лигу Европы.
В чемпионате и Кубке Португалии на счету бело-синих девять побед подряд. В Примейре за 19 туров команда ни разу не проиграла – 17 побед и два мирных исхода принесли 53 очка и отрыв от «Бенфики» в девять пунктов. В двух последних турах сегодняшние хозяева одолели «Белененсеш» и «Фамаликан».
«Маритиму» добыл по шесть побед и ничьих, что принесло 24 очка и девятое место. В двух последних турах команда обыграла «Брагу» и разделила турнирные баллы с «Белененсеш». В шести из 10 последних очных матчей выигрывали «драконы», у которых фантастическая серия побед.
Лично я сегодня не вижу другого развития событий, кроме уверенной результативной победы лидера текущего турнира Примейры. Моя ставка — победа «Порту» + тотал больше 2.5 гола».
Ещё один прогноз на матч «Порту» — «Маритиму»: конкуренты не дождутся осечки лидера.
Коноплянка продолжит карьеру в чемпионате Австрии.
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