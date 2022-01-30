Прогноз экс главного тренера сборной России Владимира Плющева на матч «Зауралье» — «Лада»

Экс главный тренер сборной России Владимир Плющев сделал свою ставку на матч ВХЛ «Зауралье» – «Лада».
Ставка: победа «Лады» за 1.87.
«Что случилось в прошлом матче с «Ладой», когда тольяттинцы в гостях проиграли «Горняку» 2:6, не совсем понятно. Но первый период команда Валерия Белова провалила, пропустив четыре шайбы. Да, «Горняку» очки намного нужнее, чем тольяттинцам, но и «Ладе» нельзя терять очки, ведь место в первой восьмёрке, дающее преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф, они ещё не забронировали за собой.
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Команды идут плотной группой, и если так бездарно играть, можно и из десятки выпасть. Думаю, что работа над ошибками была проведена и на матч с «Зауральем» тольяттинцы выйдут максимально сконцентрированными.
Хозяевам очки нужны не меньше, чем «Горняку». «Зауралье» сейчас идёт на 16-й позиции, и в случае победы они смогут на ней закрепиться и не смотреть и не переживать, как там играет «Звезда». Впрочем, у московской команды календарь архисложный – два матча дома и шесть (!) на выезде.
В первом круге «Лада» умудрилась проиграть дома (3:4 по буллитам). Сейчас тольяттинцы возьмут реванш. Ставлю на их победу в основное время».
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