Камбэк «Атлетико» в матче с «Валенсией» принёс клиенту Фонбет 169 тыс. рублей

Клиент букмекерской компании Фонбет сделал ставку по ходу матча Примеры «Атлетико» — «Валенсия». К 60-й минуте при счёте 0:2 он сделал ставку на победу хозяев поля с коэффициентом 100.00. Игрок рискнул суммой в 1690 рублей.
Стало известно условие, при котором Суарес останется в «Атлетико».
«Атлетико» провалил первый тайм, пропустив голы от Юнуса Мусы и Уго Дуро. Во втором тайме Диего Симеоне внёс коррективы и это принесло свои плоды. На 64-й минуте Матеус Кунья отыграл один мяч, но до победы было ещё далеко. Всё перевернули последние секунды встречи.
На последней минуте основного времени Анхель Корреа забил гол и сделал счёт 2:2. Казалось бы, ничья при таком развитии событий должна была устроить «Атлетико», но команда Симеоне не бросила атаковать и добилась победы. На 3-й добавленной минуте Марио Эрмосо отправил третий мяч в ворота гостей.
Таким образом, ставка клиента Фонбет оказалась удачной. На выплату он получил 169 000 рублей.
Кристиан Эриксен возвращается в большой футбол. Он подписал контракт с «Брентфордом».
Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу введения Fan ID.
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