Боливия — Чили: трансляция матча, во сколько играют, прогнозы на игру отбора ЧМ-2022

1 февраля в Ла-Пасе (Боливия) пройдёт матч 16-го тура отбора на ЧМ-2022 между командами Боливии и Чили. Начало запланировано на 23:00 мск, в прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Ставка на матч Перу — Эквадор с коэффициентом 3.50.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу боливийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.53. Успех чилийцев оценён экспертами в 2.82. Ставки на ничью принимаются за 3.34.



Букмекеры уверены, что матч Боливия — Чили не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

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Ставка на матч Аргентина — Колумбия с коэффициентом 2.01.