«Валенсия» — «Кадис»: ставка Александра Мостового на матч Кубка Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Кубка Испании «Валенсия» — «Кадис».



Ставка: победа «Валенсии» и ТБ 2.5 за 3.75.



«Валенсия» в стадии строительства нового стадиона и команды, правда, хочу отметить, что «летучие мыши» превратились в крепкого середняка Примеры, что никак не может устроить поклонников коллектива, которые привыкли к еврокубкам и серьёзным достижениям.

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На пути к четвертьфиналу оранжевые обыграли «Картахену» и «Балеарес», при этом «Кадис» выбил из розыгрыша «Альбасете», «Фуэнлабраду» и «Хихон».



В чемпионате Ла Лиги жёлто-синие пока в зоне вылета – у команды три победы и 18 очков против 29 баллов у сегодняшних хозяев. В прошлом году соперники встречались три раза. Что примечательно, один успешный матч на счету «Кадиса» и две ничьих.



Я считаю, что «Валенсия» уже не рассчитывает на высокие места в чемпионате и постарается реабилитироваться в этом турнире. Кроме того, валенсийцы возьмут верх за счёт своего поля», — сказал Мостовой.

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Ещё один прогноз на матч «Валенсия» — «Кадис»: «летучие мыши» пройдут дальше.

Ставка на матч «Селтик» — «Рейнджерс».