«Реал Сосьедад» — «Бетис»: прогноз Борхи Пардо на встречу Кубка Испании

Спортивный журналист, основатель популярного в Испании ресурса Sphera Sports Борха Пардо дал прогноз на матч Кубка Испании «Реал Сосьедад» — «Бетис».



Ставка: ничья в основное время матча за 3.64.



«Это один из наиболее интересных матчей этой стадии — четвертьфинал Кубка Испании. Детали решат исход этого матча, что-либо спрогнозировать очень сложно.

Эти команды из тех, что показывают лучший футбол в Испании на сегодняшний день. «Реал Сосьедад» играет дома, и это большой плюс для него, однако «Бетис» сейчас тоже показывает хороший футбол и уверен в себе. Это уравнивает шансы команд. Я считаю, что игра вполне может не уложиться в 90 минут, так что поставлю на ничью в основное время», — сказал Пардо.

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