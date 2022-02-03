Гаэль Монфис — Микаэль Имер: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Монпелье

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Монпелье Гаэль Монфис — Микаэль Имер.



Ставка: ТБ 19.5 за 1.66.



«Монфис — один из героев прошедшего австралийского мэйджора. Возрастной француз добрался до четвертьфинала, где дал бой Маттео Берреттини. Теперь можно и отдохнуть. К примеру, в Монпелье наивно ждать от Гаэля игры, подобной той, что была на Australian Open — понадобится время на физическое и эмоциональное восстановление.

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На этом фоне неплохие перспективы для борьбы вырисовываются у Микаэля Имера в предстоящей встрече второго круга. Швед сам по себе неплох, плюс любит выступать на зальных турнирах во Франции. Подтверждение тому — несколько титулов (два челленджера и фьючерс). За шведского теннисиста также говорит прибитость к корту: в первом круге прошёл неплохого местного спортсмена Корентена Муте.



Единственная личка тоже осталась за Имером, в прошлом году он переиграл Монфиса как раз во Франции, на «Ролан Гаррос». Считаю, на этот раз Микаэль снова имеет все шансы на успех, а конторы его сильно недооценивают», — сказал Фомин.

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