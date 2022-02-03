«Реал Сосьедад» — «Бетис»: ставка Романа Павлюченко на игру 1/4 финала Кубка Испании

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Кубка Испании «Реал Сосьедад» — «Бетис».
Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 2.20.
«Реал Сосьедад» проводит хороший сезон и располагается на шестом месте в Ла Лиге, несмотря на не самую высокую результативность — всего 22 забитых мяча за 21 матч. В прошлой стадии Кубка Испании баски выглядели мощно и смогли преодолеть сопротивление мадридского «Атлетико» (2:0).
Ставка на матч «Атлетик» — «Реал» с коэффициентом 3.35.
«Бетис» выступает ещё лучше в текущем розыгрыше, занимая заслуженное место в тройке сильнейших Испании. Даже на выезде зелёно-белые недавно уничтожили «Эспаньол» со счётом 4:1. В 1/8 финала национального Кубка они оказались сильнее достаточно крепкой «Севильи» (2:1).
На мой взгляд, оба коллектива заслуживают попадания в полуфинал, но домашнее поле поможет пройти именно хозяевам. Хотя гости очень хороши в нынешнем первенстве и дадут бой, в последнее время они делают это стабильно.
Кроме того, баски находятся в прекрасной физической форме. Недавно видел их игру и был очень впечатлён, да и в домашних очных противостояниях они доминируют», — сказал Павлюченко.
Прогноз Александра Мостового на матч «Атлетик» — «Реал».
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