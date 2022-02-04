«Манчестер Юнайтед» – «Мидлсбро»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка Англии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Мидлсбро».
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) за 2.10.
Какой канал покажет матч «МЮ» — «Мидлсбро»?
«Не так всё хорошо у «МЮ», как должно было быть. На мой взгляд, приход Рангника себя не оправдывает. Чтобы развернуть общественное мнение (в том числе после истории с Гринвудом), «Юнайтед» должен показать хороший футбол.
«МЮ» сделает для этого все возможное.
Тем более соперник позволяет. «Мидлсбро» уже давно играет в Чемпионшипе. Команду бросает то в жар, то в холод: выигрыши, поражения, ничьи.
Думаю, здесь всё в руках «Юнайтед». Все отдохнули, ситуацию нужно исправлять. Необходимо не только пройти, но и выиграть уверенно. Чтобы все говорили о том, как команда здорово играет в футбол, а не о том, что творится за пределами поля», — сказал Мор.
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