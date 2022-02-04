«Хетафе» — «Леванте»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Хетафе» — «Леванте».



Ставка: победа «Хетафе» за 2.08.



«Хетафе» стартовал очень неуверенно и в итоге оказался в шаге от зоны вылета. На счету команды пять побед и семь мирных исходов, которые принесли 22 очка и 16-е место в таблице. После победы над «Гранадой» столичные на выезде отобрали турнирные баллы у «Реала Сосьедад».

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Только 8 января валенсийский клуб добыл первую победу в текущем сезоне. Перед сегодняшним матчем на счету «сине-гранатовых» 11 очков и последнее место. Более того, команда ужасно сыграла в линии обороны, пропустив 43 раза.



В трёх последних турах «лягушки» уступили «Вильярреалу» и «Кадису», между чем записали на свой счёт единственный успех с «Мальоркой».



Лично я не могу сказать, что сегодняшние гости способны именно в этой игре сменить традиции и вырвать победу – у «гранотас» ужасное состояние по всем линиям. Предполагаю, что хозяева сумеют собраться и навяжут андердогу свой футбол», — сказал Мостовой.

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