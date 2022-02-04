«Хетафе» — «Леванте»: прогноз Александра Вишневского на игру чемпионата Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 22-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Хетафе» — «Леванте».



Ставка: «Хетафе» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.50.



«Мало того, что «Леванте» замыкает турнирную таблицу, так вдобавок «лягушки» приедут в Хетафе без двух ключевых футболистов. Моралес и Кампанья пропустят игру из-за перебора жёлтых карточек. В такой ситуации мало веры в то, что «Леванте» сможет одержать столь важную победу против обладателя 16-го места.

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Для «Хетафе» игра тоже имеет повышенную значимость – когда ещё синенькие будут играть дома против соперника, у которого вдвое меньше очков, чем у них? Никогда, только сейчас. Поэтому «Хетафе» очень постарается победить и как минимум не уступит. Важно, что у синеньких нет потерь в составе. Так что я и поставлю на то, что хозяева поля не проиграют, причём при тотале меньше 3.5 гола.

Ведь «Хетафе» — короли засушивания игры и низовых матчей. Да и встреча первого круга между этими соперниками закончилась со счётом 0:0. И пусть коэффициент тут не столь велик – лишь 1.50, но ставка представляется весьма надёжной», — сказал Вишневский.

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