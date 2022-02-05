«Бавария» — «Лейпциг»: ставка Максима Калиниченко на матч 21-го тура Бундеслиги

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч немецкой Бундеслиги «Бавария» – «Лейпциг».

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 1.95.

«Европейские чемпионаты возвращаются после небольшой паузы. Бундеслига встречает нас интереснейшей вывеской – «Бавария» – «Лейпциг».

«Бавария» — «РБ Лейпциг»: когда начало, где покажут?

«РБЛ» сейчас возглавляет известный нам тренер Доменико Тедеско. При нём клуб, на мой взгляд, играет без блеска. Но своего команда добивается. Часто зарабатывает очки. С середины таблицы «Лейпциг» уже поднялся на шестое место. Сейчас он идёт на серии из трёх выигрышей кряду. Также клуб в прошедшем групповом этапе Лиги чемпионов в сложном квартете смог финишировать на третьем месте.



Но сейчас «Лейпциг» приедет в Мюнхен. Там он может выпасть из своего боевого настроя. «Бавария» при всей своей непредсказуемости (клуб время от времени проигрывает не самым очевидным соперникам) всё равно остаётся лидером чемпионата. Но, думаю, неожиданностей от этой команды сейчас ждать не стоит. Нагельсман нужным образом настроит своих игроков на матч с «Лейпцигом».



Тут даже говорить долго, на мой взгляд, не о чем. Все понимают, что «Бавария» сейчас способна обыграть любую команду на планете. Как говорится, было бы желание. Но сейчас соперник у мюнхенцев достаточно именитый. Так что спустя рукава лидер Бундеслиги играть не станет.



Предлагаю для интереса поставить на голы, которых, я надеюсь, будет много. Рекомендую пари на тотал больше 3.5 мяча».

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