«Манчестер Сити» — «Фулхэм»: прогноз Романа Гутцайта на матч Кубка Англии

Популярный футбольный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Фулхэм».
Ставка: обе забьют за 2.05.
«Фулхэм» — просто огонь, лидирует в Чемпионшипе. Если вы не следите за этим турниром, то расскажу вам, сколько забивала эта команда в некоторых матчах в январе 2022 года.
Какой канал покажет матч «Ман Сити» — «Фулхэм»?
В двух играх команда забила шесть, в одном матче забила семь, в другом – три и ещё одну встречу завершила 1:1. Согласитесь, неплохо для Чемпионшипа и такого тяжёлого отрезка?
Я думаю, что «Фулхэм», который, конечно, не является фаворитом в этом матче, всё-таки может забить в ворота «Сити». Это периодически происходит. Переиграть «Сити» никому давно не удаётся. Команда впервые за 13 туров потеряла очки. У них 12 побед и одна ничья.
Очень сложно определиться с прогнозом на матч «Манчестер Сити». Единственное, в чём мы можем быть уверены, это в том, что «Сити» забьёт. Предлагаю вам рассмотреть вариант — забьёт и соперник. «Фулхэм» — это в некотором роде «Сити» для Чемпионшипа».
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