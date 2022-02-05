«Ман Сити» — «Фулхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч 4-го раунда Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Фулхэм».
Ставка: «Манчестер Сити» победит с форой (-1.5) за 2.10.
«Синие не смогли обыграть в предыдущем туре «Саутгемптон» (1:1), однако вряд ли это помешает добиться поставленной цели, ведь отрыв в АПЛ от второй строчки уже достиг девяти баллов. До этого получилось выиграть в важнейшем противостоянии с лондонским «Челси» с минимальным счётом.
«Ман Сити» — «Фулхэм»: когда начало, какой канал покажет.
«Дачники» круто стартовали в нынешнем первенстве, так что даже неудачная серия не сбивает их с курса и позволяет претендовать на возвращение в элитный дивизион. Команда лидирует в Чемпионшипе с комфортным отрывом, да и забила гораздо больше всех — 74 гола за 28 матчей.
На мой взгляд, в этом поединке сильнее окажется «Манчестер Сити». Коллектив набрал больше всех очков в английском чемпионате и, скорее всего, рассчитывает ещё и добиться победы в национальном кубке, так что резких изменений в составе не стоит ждать.
По моему мнению, гости значительно уступают в подборе исполнителей, да и сами не станут выставлять полностью боевой состав, всё-таки ведётся борьба за повышение в классе, которая в приоритете».
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